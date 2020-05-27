Прекратите кормить зверя: США раскритиковали Германию из-за "Северного потока-2"
США готовят новые санкции из-за газопровода"Северный поток-2". Законопроект может быть принят в скором времени, так как штрафные меры поддерживают представители всех политических сил. Также в Вашингтоне призывают Берлин пересмотреть свою политику в отношении России.
США критикуют политику ФРГ по газопроводу
Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл уже встречался по санкциям с сенаторами и конгрессменами на родине. Об этом дипломат рассказал изданию Handelsblatt, передает DW.
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В чем именно будут состоять штрафные санкции – пока неизвестно. Однако в издании Handelsblatt предполагают, что говорится о мерах в отношении компаний, которые обслуживают газопровод или тех, которые будут принимать газ из России.
Также американский посол призвал официальный Берлин "прекратить кормить зверя" и пересмотреть свои отношения с Москвой.
Ответ американцам от Германии
Немецкую сторону высказывания американского посла изрядно встревожили.
Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальный, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциями,
– заявили в пресс служба министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаер.
Коротко про "Северный поток-2"
- "Северный поток-2" – это проект газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины. Общая длина "Северного потока-2" составляет 1234 километра, он будет проходить через Балтийское море территориями России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас "Северный поток-2" построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
- В конце декабря 2019 президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год. В нем, в частности, предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.
- В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее чем первый квартал 2021 года.
- Для окончания строительства хотят задействовать "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.