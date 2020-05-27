Прекратите кормить зверя: США раскритиковали Германию из-за "Северного потока-2"

США готовят новые санкции из-за газопровода"Северный поток-2". Законопроект может быть принят в скором времени, так как штрафные меры поддерживают представители всех политических сил. Также в Вашингтоне призывают Берлин пересмотреть свою политику в отношении России.

США критикуют политику ФРГ по газопроводу

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл уже встречался по санкциям с сенаторами и конгрессменами на родине. Об этом дипломат рассказал изданию Handelsblatt, передает DW.

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В чем именно будут состоять штрафные санкции – пока неизвестно. Однако в издании Handelsblatt предполагают, что говорится о мерах в отношении компаний, которые обслуживают газопровод или тех, которые будут принимать газ из России.

Также американский посол призвал официальный Берлин "прекратить кормить зверя" и пересмотреть свои отношения с Москвой.

Ответ американцам от Германии

Немецкую сторону высказывания американского посла изрядно встревожили.

Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальный, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциями,

– заявили в пресс служба министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаер.

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