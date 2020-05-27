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Припиніть годувати звіра: США розкритикували Німеччину через "Північний потік-2"

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США розкритикували ФРН через Північний потік-2
США планує ввести санкції через "Північний потік-2" / Економічна правда

США готують нові санкції через газопровід "Північний потік-2". Законопроєкт може бути ухвалений незабаром, адже штрафні заходи підтримують представники усіх політичних сил. Також у Вашингтоні закликають Берлін переглянути свою політику щодо Росії.

США критикують політику ФРН щодо газопроводу

Американський посол у ФРН Річард Гренелл уже мав зустріч щодо санкцій з сенаторами та конгресменами на батьківщині. Про це дипломат розповів виданню Handelsblatt, інформує DW.

До теми Санкції США мають вирішальне значення, – Зеркаль про блокування "Північного потоку-2"

У чому саме полягатимуть штрафні санкції – наразі невідомо. Проте у виданні Handelsblatt припускають, що мовиться про заходи щодо компаній, які обслуговують газопровід або тих, які прийматимуть газ з Росії.

Також американський посол закликав офіційний Берлін "припинити годувати звіра" і переглянути свої відносини з Москвою. 

Відповідь американцям від Німеччини

Німецьку сторону висловлювання американського посла неабияк занепокоїли.

Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями,
– заявили у пресслужбі міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра.

Коротко про "Північний потік-2"

  • "Північний потік-2" – це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
  • Наразі "Північний потік-2" побудований на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
  • Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.
  • Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.
  • У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше ніж перший квартал 2021 року.
  • Для закінчення будівництва хочуть задіяти "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Газ Новини США Будівництво Санкції Газпром Північний потік-2 Новини Росії
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