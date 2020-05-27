Припиніть годувати звіра: США розкритикували Німеччину через "Північний потік-2"

США готують нові санкції через газопровід "Північний потік-2". Законопроєкт може бути ухвалений незабаром, адже штрафні заходи підтримують представники усіх політичних сил. Також у Вашингтоні закликають Берлін переглянути свою політику щодо Росії.

США критикують політику ФРН щодо газопроводу

Американський посол у ФРН Річард Гренелл уже мав зустріч щодо санкцій з сенаторами та конгресменами на батьківщині. Про це дипломат розповів виданню Handelsblatt, інформує DW.

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У чому саме полягатимуть штрафні санкції – наразі невідомо. Проте у виданні Handelsblatt припускають, що мовиться про заходи щодо компаній, які обслуговують газопровід або тих, які прийматимуть газ з Росії.

Також американський посол закликав офіційний Берлін "припинити годувати звіра" і переглянути свої відносини з Москвою.

Відповідь американцям від Німеччини

Німецьку сторону висловлювання американського посла неабияк занепокоїли.

Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями,

– заявили у пресслужбі міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра.

Коротко про "Північний потік-2"