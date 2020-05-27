Ера домінування російського газу завершується, – Зеркаль

У майбутньому на європейському ринку не буде домінувати російський газ. На думку радниці голови правління "Нафтогазу" Олени Зеркаль, "Північний потік-2" повторить долю "Південного потоку".

Питання російського газу – це питання політики

Питання російського газу в Європі – це не лише питання енергетики та економіки, а й політики. Про це Зеркаль повідомила в ефірі програми "Енергочетвер", інформує ТСН.

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Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, насправді це питання у політиці, фактично це питання майбутнього розвитку світу. І це не тільки стосується газу, це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом в наступні десятиліття в Європі і не тільки,

– розповіла Зеркаль.

Радниця голови правління "Нафтогазу" вважає, що "Північному потоку-2" не судилось працювати. "Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає свого кінця. І вже історія знає долю "Південного потоку", тому я сподіваюся, що "Північний потік-2" отримає таку ж долю", – зазначила Зеркаль.

Що відомо про газопровід "Південний потік"

"Південний потік" – система газопроводів, що мала пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балканський півострів в Італію й Австрію.

– система газопроводів, що мала пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балканський півострів в Італію й Австрію. Перші поставки газу по трубопроводу мали відбутися наприкінці 2015 року . Крім Росії в проєкті брали участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція, Сербія, Словенія і Хорватія.

. Крім Росії в проєкті брали участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція, Сербія, Словенія і Хорватія. Навесні 2014 року, після анексії Криму Росією, європейські політики називали проєкт газопроводу "мертвим", а 17 квітня 2014 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій йшлося про відмову від побудови "Південного потоку" .

. В середині квітня 2014 року секція газопроводу "Південний потік" була розібрана у Болгарії.

Коротко про "Північний потік-2"