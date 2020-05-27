Ера домінування російського газу завершується, – Зеркаль
У майбутньому на європейському ринку не буде домінувати російський газ. На думку радниці голови правління "Нафтогазу" Олени Зеркаль, "Північний потік-2" повторить долю "Південного потоку".
Питання російського газу – це питання політики
Питання російського газу в Європі – це не лише питання енергетики та економіки, а й політики. Про це Зеркаль повідомила в ефірі програми "Енергочетвер", інформує ТСН.
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Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, насправді це питання у політиці, фактично це питання майбутнього розвитку світу. І це не тільки стосується газу, це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом в наступні десятиліття в Європі і не тільки,
– розповіла Зеркаль.
Радниця голови правління "Нафтогазу" вважає, що "Північному потоку-2" не судилось працювати. "Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає свого кінця. І вже історія знає долю "Південного потоку", тому я сподіваюся, що "Північний потік-2" отримає таку ж долю", – зазначила Зеркаль.
Що відомо про газопровід "Південний потік"
- "Південний потік" – система газопроводів, що мала пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балканський півострів в Італію й Австрію.
- Перші поставки газу по трубопроводу мали відбутися наприкінці 2015 року. Крім Росії в проєкті брали участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція, Сербія, Словенія і Хорватія.
- Навесні 2014 року, після анексії Криму Росією, європейські політики називали проєкт газопроводу "мертвим", а 17 квітня 2014 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій йшлося про відмову від побудови "Південного потоку".
- В середині квітня 2014 року секція газопроводу "Південний потік" була розібрана у Болгарії.
Коротко про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" – це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі "Північний потік-2" побудований на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.
- Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.
- У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.
- Для закінчення будівництва хочуть задіяти "Академік Черський". На початку травня 2020 року судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.
- 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік – 2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.