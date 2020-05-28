Польща планує повністю відмовитися від російського газу

Польща хоче незалежності від російського газу, повністю добитися цього економіка країни має після 2022 року. З цією метою, зокрема, розбудовують газовий термінал у місті Свіноуйсьце.

Туди вже привозять скраплений газ з США та Катару. Про це заявив голова Польської нафтогазової компанії Єжи Квєцінський, повідомляє "Польське радіо".

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Наразі потужність терміналу імені Лєха та Марії Качинських становить 5 мільярдів кубометрів газу. Ці поставки покривають чверть потреб польської економіки. За 2 роки туди планують завозити вже понад 8,5 мільярдів кубометрів газу.

Як зауважив Квєцінський, завдяки закупівлям скрапленого газу залежність Польщі від російського блакитного палива за останні два роки скоротилася на 20%.

Довідка. Ще у 2016 році газ з РФ покривав 87% внутрішнього попиту в країні. Натомість на сьогодні цей показник складає приблизно 60%.

Важливо, що на початку травня шведська влада схвалила прокладання газопроводу Baltic Pipe територією Польщі. Загалом проходити він має через Балтійське море. Це – також один з кроків до енергетичної незалежності від Росії.