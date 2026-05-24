Польша подняла авиацию и активировала ПВО из-за атаки России на Украину
Оккупанты в ночь на 24 мая совершили массированную атаку по Украине. Вследствие этого Польша подняла в небо военную авиацию и привела системы ПВО в готовность.
Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Почему Польша поднимала военную авиацию?
Вооруженные Силы Польши сообщили, что из-за атаки России по Украине, в воздушном пространстве страны начала работать военная авиация.
Эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы,
– заявили в ВС.
Также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние боевой готовности.
ВС Польши отметили, что все время следили за ситуацией, а все соответствующие средства были постоянно готовы к оперативному реагированию на любую угрозу.
Что известно об атаке России в ночь на 24 мая?
Российская армия в ночь на 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив почти 700 воздушных целей. По состоянию на 09:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.
Также по предварительной информации, по состоянию на 09.30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БпЛА на 54 локациях, а также падение обломков на 23 локациях.
В Черкасской области в ночь на 24 мая силы ПВО сбили 8 российских ракет и 22 вражеских беспилотника. В областном центре дрон попал по многоэтажке, в результате чего начался пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Из-за российской атаки ранения получили 11 человек, среди них – 2 ребенка.