Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Чому Польща підіймала військову авіацію?

Збройні Сили Польщі повідомили, що через атаку Росії по Україні, у повітряному просторі країни почала працювати військова авіація.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до зон підвищеної загрози,

– заявили в ЗС.

Також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у стан бойової готовності.

ЗС Польщі зазначили, що весь час стежили за ситуацією, а усі відповідні засоби були постійно готовими до оперативного реагування на будь-яку загрозу.

Що відомо про атаку Росії в ніч на 24 травня?

Російська армія в ніч на 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши майже 700 повітряних цілей. Станом на 09:30, протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів.

Також за попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків на 23 локаціях.

На Черкащині в ніч на 24 травня сили ППО збили 8 російських ракет та 22 ворожих безпілотники. В обласному центрі дрон вгатив по багатоповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи. Через російську атаку поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини.