Строительство начнется в марте этого года. Лейтенант пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что электронная система на участке с Калининградской областью должна охватить примерно 200 километров сухопутной границы.

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За границей будут наблюдать постоянно

Благодаря системе датчиков и камер можно осуществлять мониторинг границы 24/7, вне зависимости от погодных условий. При этом не следует находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми. Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе.

Справка. За прошлый год польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы из России.

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