Будівництво розпочнеться у березні цього року. Лейтенантка прикордонної служби Польщі Анна Міхальська розповіла, що електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 кілометрів сухопутного кордону.

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За кордоном спостерігатимуть постійно

Завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми. Наразі підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Довідка. За минулий рік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.

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