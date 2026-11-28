Соответствующее распоряжение было опубликовано в официальном правительственном вестнике Польши, сообщает Polsat News. В документе отмечается, что на границе по-прежнему фиксируются реальные угрозы нелегального пересечения границы иностранцами из стран с высоким миграционным риском. Варшава подчеркивает, что белорусские спецслужбы непосредственно координируют и поддерживают эти попытки прорыва.

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Где именно действуют ограничения?

Ограничения действуют на отдельных участках, где существует особенно высокая угроза. Там буферная зона простирается на ширину 200 метров. Однако есть участки, где зона расширяется до 2 километров. При этом ограничения традиционно не распространяются на населенные пункты и туристические маршруты.

Особый режим в приграничной полосе ввели еще 13 июня 2024 года из-за искусственного миграционного кризиса, который режим в Минске создал еще в 2021 году. С начала 2026 года польские пограничники зафиксировали 482 попытки незаконного пересечения границы, которые нередко сопровождались агрессивным поведением иностранцев.

Добавим, что польские власти одновременно усиливают меры безопасности и в воздушном пространстве. В частности, на востоке страны недавно предложили запретить полеты самолетов после падения российских крылатых ракет.