Відповідне розпорядження опублікували в офіційному урядовому віснику Польщі, передає Polsat News. У документі зазначено, що на кордоні досі фіксують реальні загрози нелегального перетину іноземцями з країн високого міграційного ризику. Варшава наголошує, що білоруські спецслужби безпосередньо координують і підтримують ці спроби прориву.

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Де саме діють обмеження?

Обмеження діють на окремих ділянках, де є особливо висока загроза. Там буферна зона діє в зоні завширшки 200 метрів. Проте є ділянки, де зона розширюється на 2 кілометри. При цьому обмеження традиційно не поширюються на населені пункти та туристичні маршрути.

Особливий режим у прикордонній смузі запровадили ще 13 червня 2024 року через штучну міграційну кризу, яку режим у Мінську створив ще у 2021 році. Від початку 2026 року польські прикордонники зафіксували 482 спроби незаконного перетину кордону, які нерідко супроводжувалися агресивною поведінкою іноземців.

Додамо, польська влада одночасно посилює заходи безпеки й у повітряному просторі. Зокрема, на сході країни нещодавно запропонували заборонити польоти літаків після падіння російських крилатих ракет.