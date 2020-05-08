Польша решила повременить со следующим этапом выхода из карантина

В Польше на следующей неделе не будут начинать новый этап выхода из карантина. Ослабление карантинных ограничений должно стартовать 18 мая.

Польское правительство планирует выяснить, как повлияло предыдущее смягчение ограничений на уровень заболеваемости в стране. Об этом сообщает RMF24.

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Только на следующей неделе мы узнаем, привело ли это к увеличению заболеваемости. Эти знания необходимы для принятия дальнейших решений,

– сказано в сообщении правительства.

Обратите внимание! С 4 мая ограничения сняли с ТРЦ, отелей. Также могли открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решение по ним принимали местные органы санитарного контроля.

Отметим, что следующий этап выхода Польши из карантина должен стартовать 18 мая.

В стране разрешат:

работу ресторанов, кафе и баров;

работу парикмахерских и салонов красоты;

спортивные мероприятия под открытым небом с участием до 50 человек.

На последнем этапе откроют массажные салоны, тренажерные залы, фитнес-клубы, а также театры и кинотеатры.

Что известно о коронавирусе в Польше:

Из-за пандемии коронавируса с 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Страна объявила 20 марта режим эпидемии.

С 19 апреля в Польше начали снимать карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.

По состоянию на 8 мая в Польше обнаружили 15 200 случаев коронавируса, из них 756 – летальные. 5 184 больных выздоровели.

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