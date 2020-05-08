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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Польща вирішила почекати з наступним етапом виходу з карантину

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Польща призупинила вихід з карантину
Наступний етап виходу з карантину має стартувати 18 травня / PAP

У Польщі наступного тижня не розпочинатимуть новий етап виходу з карантину. Послаблення карантинних обмежень має стартувати 18 травня.

Польський уряд планує з'ясувати, як вплинуло попереднє пом’якшення обмежень на рівень захворюваності в країні. Про це повідомляє RMF24.

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Тільки наступного тижня ми дізнаємося, чи призвело це до збільшення захворюваності. Ці знання необхідні для ухвалення подальших рішень,
– сказано у повідомленні уряду.

Зверніть увагу! Від 4 травня обмеження зняли з ТРЦ, готелів. Також могли відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалювали місцеві органи санітарного контролю.

Зазначимо, що наступний етап виходу Польщі з карантину має стартувати 18 травня.

В країні дозволять:

  • роботу ресторанів, кафе та барів;
  • роботу перукарень і салонів краси;
  • спортивні заходи просто неба за участі до 50 осіб.

На останньому етапі відкриють масажні салони, тренажерні зали, фітнес-клуби, а також театри і кінотеатри.
 

Що відомо про коронавірус у Польщі:

  • Через пандемію коронавірусу від 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.
  • Країна оголосила 20 березня режим епідемії.
  • З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження, впроваджені через епідемію коронавірусу. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.
  • Станом на 8 травня у Польщі виявили 15 200 випадків коронавірусу, з них 756 – летальні. 5 184 хворих одужали.

чому варто лишатись вдома
Чому варто лишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі
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