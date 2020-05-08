Польща вирішила почекати з наступним етапом виходу з карантину

У Польщі наступного тижня не розпочинатимуть новий етап виходу з карантину. Послаблення карантинних обмежень має стартувати 18 травня.

Польський уряд планує з'ясувати, як вплинуло попереднє пом’якшення обмежень на рівень захворюваності в країні. Про це повідомляє RMF24.

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Тільки наступного тижня ми дізнаємося, чи призвело це до збільшення захворюваності. Ці знання необхідні для ухвалення подальших рішень,

– сказано у повідомленні уряду.

Зверніть увагу! Від 4 травня обмеження зняли з ТРЦ, готелів. Також могли відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалювали місцеві органи санітарного контролю.

Зазначимо, що наступний етап виходу Польщі з карантину має стартувати 18 травня.

В країні дозволять:

роботу ресторанів, кафе та барів;

роботу перукарень і салонів краси;

спортивні заходи просто неба за участі до 50 осіб.

На останньому етапі відкриють масажні салони, тренажерні зали, фітнес-клуби, а також театри і кінотеатри.



Що відомо про коронавірус у Польщі:

Через пандемію коронавірусу від 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

Країна оголосила 20 березня режим епідемії.

З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження, впроваджені через епідемію коронавірусу. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.

Станом на 8 травня у Польщі виявили 15 200 випадків коронавірусу, з них 756 – летальні. 5 184 хворих одужали.



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