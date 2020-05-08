У Польщі відновили рух поїздів "Інтерсіті"

З 8 травня у Польщі знову почали курсувати понад 20 поїздів PKP Intercity. Однак будуть діяти деякі обмеження, аби запобігти поширенню COVID-19.

Потяги вийдуть на маршрути в Варшаву, Краків, Труймясто, Катовіце, Перемишль, Люблін, Зелену Гуру і Ольштин. Про це повідомило видання Rynek Kolejowy.

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Квитки будуть продаватися на 50% місць, щоб пасажири могли займати тільки кожне друге місце в вагоні. Окрім цього, поляків закликали резервувати абонементи на сезон і купувати квитки заздалегідь.

Пасажири мають перебувати у вагоні в захисній масці, а також дотримуватися безпечної дистанції.

Збільшення маршрутів буде залежати від можливостей вільного пересування та інтересу до послуг PKP Intercity.

Коронавірус у Польщі: що відомо

Станом на 8 травня у Польщі зафіксовано 15 047 випадків захворювання на коронавірус, 756 осіб, на жаль, померли.

Водночас країна поступово послаблює карантинні обмеження. З 20 квітня там відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах. А з 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі.