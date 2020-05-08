В Польше возобновили движение поездов "Интерсити"

С 8 мая в Польше опять начали курсировать более 20 поездов PKP Intercity. Однако будут действовать некоторые ограничения, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зеленую Гуру и Ольштын. Об этом сообщило издание Rynek Kolejowy.

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Билеты будут продаваться на 50% мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне. Кроме этого, поляков призвали резервировать абонементы на сезон и покупать билеты заранее.

Пассажиры должны находиться в вагоне в защитной маске, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.

Коронавирус в Польше: что известно

По состоянию на 8 мая в Польше зафиксированы 15 047 случаев заболевания коронавирусом, 756 человек, увы, умерли.

В то же время страна постепенно ослабляет карантинные ограничения. С 20 апреля там открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах. А с 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы.