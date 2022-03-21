Польша на саммите ЕС инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь

Варшава поддерживает запрет грузоперевозок через Польшу в Россию и Беларусь. Однако решение о прекращении этого относится к компетенции Евросоюза.

Также Польша требует эмбарго на российский газ, нефть и уголь. Об этом сообщил представитель правительства Петр Мюллер.

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Мы вынесем это (запрет грузоперевозок – 24 канал) на саммит Европейского Совета,

– сообщил политик.

Он пояснил, что одобрять решение о запрете грузоперевозок в Россию и Беларусь только через Польшу не имеет смысла. Ведь тогда эти фуры поедут через Литву и Латвию. Поэтому запрет должен вынести весь ЕС.

Мюллер отметил, что пограничники внимательно проверяют все грузовики, которые направляются в Беларусь или Россию. Поскольку люди блокируют движение грузовиков на границе с Беларусью образовалась очередь из более тысячи фур.

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Саммит стран Европейского Союза состоится 24 – 25 февраля в Брюсселе