Как сообщают польские СМИ, такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом. Глава правительства также подтвердил, что Россия заблокировала поставки газа.
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От России поступали угрозы, – Моравецкий
Да, я подтверждаю, что такие угрозы нам поступали от России, от "Газпрома". Они связаны со способом оплаты – Польша соблюдает условия контракта, и, возможно, Россия попытается таким образом нас наказать,
– отметил Моравецкий.
Польский премьер заверил, что Варшава уже раньше готовилась получать газ из разных направлений. Моравецкий уверен, что еще до старта Балтийского газопровода поляки смогут эффективно защитить собственную экономику.
Потребности в газе поляков смогут удовлетворить
Уполномоченный Кабмина Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский тоже поддерживает позицию премьера. Он говорит, что поляки будут получать газ на таком же уровне, как и раньше.
Все наши потребности в газе можно удовлетворить из других направлений. Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря 2022 года, поскольку долгосрочный Ямальский контракт заканчивают, однако россияне ускорили это,
– сказал Наимский.
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Что известно о газовом шантаже России:
- Россия пыталась обойти санкции Запада, требуя оплаты за газ в российских рублях. Однако подобная ситуация не устроила другие страны.
- Отказались осуществлять оплату таким образом ЕС и "Большая семерка".
- В то же время Венгрия сказала, что не прочь рассчитываться за голубое топливо в российской валюте.
- После этого Еврокомиссия направила Будапешту письмо, указав, что такой шаг станет нарушением санкций.
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