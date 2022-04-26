Як повідомляють польські ЗМІ, таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Глава уряду також підтвердив, що Росія заблокувала постачання газу.

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Від Росії надходили погрози, – Моравецький

Так, я підтверджую, що такі погрози нам надходили від Росії, від "Газпрому". Вони пов'язані із способом оплати – Польща дотримується умов контракту і, можливо, Росія спробує у такий спосіб нас покарати,

– зазначив Моравецький.

Польський прем'єр запевнив, що Варшава вже раніше готувалась отримувати газ з різних напрямків. Моравецький впевнений, що ще до старту Балтійського газопроводу,поляки зможуть ефективно захистити власну економіку.

Потреби у газі поляків зможуть задовольнити

Уповноважений кабміну Польщі з питань енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський теж підтримує позицію прем'єра. Він каже, що поляки отримуватимуть газ на такому самому рівні, як і раніше.

Усі наші потреби в газі можна задовольнити з інших напрямків. Ми планували припинити постачання з Росії наприкінці грудня 2022 року, оскільки довгостроковий Ямальський контракт завершують, проте росіяни пришвидшили це,

– сказав Наїмський.

Актуально ЄС ближче до угоди про санкції на постачання російської нафти, ніж газу, – Єврокомісія

Що відомо про газовий шантаж Росії:

Росія намагалась обійти санкції Заходу, вимагаючи оплату за газ в російських рублях. Проте така ситуація не влаштувала інші країни.

Відмовились здійснювати оплату у такий спосіб ЄС та "Велика сімка".

Натомість Угорщина сказала, що не проти розраховуватись за блакитне паливо в російській валюті.

Після цього Єврокомісія направила Будапешту листа, вказавши, що такий крок стане порушенням санкцій.

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