В МИД Польши уже отреагировали на это, заявив, что продолжат прилагать усилия для урегулирования задолженности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
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Он заявил, что такой ответ МИД Германии "свидетельствует о неуважительном отношении к Польше и полякам".
На чем настаивает Польша
Еще 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по военным репарациям. В нем Польша требует, среди прочего, компенсации в размере более 6 триллионов злотых. В Германии ответили на ноту 28 декабря 2022 года. По заявлению немецкого правительства, вопрос репараций и военных возмещений остается закрытым.
Правительство Республики Польша будет продолжать прилагать усилия по урегулированию задолженности, возникшей вследствие немецкой агрессии и оккупации в 1939 – 1945 годах,
– подчеркнули в МИД.
Почему Польша не получила репараций раньше
- В 1953 году тогдашнее коммунистическое руководство Польши официально отказалось от всех прав на получение военных репараций. Это произошло под давлением СССР, пытавшегося освободить Восточную Германию от каких-либо выплат.
- Однако польская партия "Право и Справедливость" и ее лидер Ярослав Качинский настаивают на восстановлении справедливости. Раньше именно Качинский представил отчет о потерях, которые подверглись Польше в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны.
- Ранее, в 2020 году, Польша заявляла, что Россия также должна заплатить за ущерб во Второй мировой войне. Ярослав Качинский отметил, что не надеется на осознание России, но преступления не имеют срока давности.