Для взыскания с России этих средств можно привлекать как разные международные инструменты, так и новые. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Убытки на триллион

Эксперт отметил, что украинский план взимания денег с России может предусматривать в том числе изменение режима Путина.

Вернуть деньги, чтобы новый Собянин, Медведев или Навальный захотели снять санкции и вернуть россиянам нормальное лицо... Мы заставим их платить. Это будет часть соглашения о приходе их к власти, и Украина на это будет влиять.

– объяснил обозреватель.

По его словам, Украина может влить в свою экономику олигархические деньги России из-за решений судебных инстанций.

"Законодательство в США есть, в Британии, Канаде и ЕС – принимают. Нужно "дожимать" этот вопрос и их олигархические деньги "загонять" в Украину. Я думаю, что 300 – 400 миллиардов мы можем загнать до середины следующего года", – добавил аналитик.

Обратите внимание! Репарации – это полное или частичное возмещение ущерба вследствие боевых действий государством, начавшим войну. Россия с начала полномасштабного вторжения разрушила ряд городов и деревень, повредила энергетическую инфраструктуру, разрушила ряд гражданских объектов во многих регионах нашего государства. Это лишь часть того, за что должна заплатить Россия. Ущерб в Украине сейчас подсчитывается в сотнях миллиардах долларов.

Он убежден, что Украине нужны такие ресурсы, чтобы начать восстановление страны.

"Они уничтожили нашу страну минимум на триллион долларов. Эти деньги должны пойти к нам. С россиянами не надо "играть в долгую", так как свои деньги нужно забрать сразу: пока жива эмоция войны, пока в мире есть ощущение, что они виноваты, что допустили эту войну, и пока на столе будут лежать эти российские деньги", – заверил Давидюк.

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Спецпредставитель по репарациям

Обозреватель отметил, что вопросом репараций может заниматься отдельный представитель – человек, который будет заниматься привлечением российских денег в Украину: как частных, так и олигархических.

"Этот человек должен быть далек от всего олигархического – суперчестный и суперпрофессиональный. Я думаю, что он поможет "загнать" в Украину пол триллиона. Следующие пол триллиона мы должны будем "загнать" из имущества правительства России, их бюджета, имущества за рубежом. Здесь будет немного сложнее, потому что многие страны будут бояться отдавать это", – подчеркнул политолог.

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