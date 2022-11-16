Для стягнення з Росії цих коштів можна залучати як різні міжнародні інструменти, так і створити нові. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
Зверніть увагу "Вбити Резолюцію" за три засідання: як Росія зазнала поразки на всіх фронтах
Збитки на трильйон
Експерт зазначив, що український план стягування грошей з Росії може передбачати зокрема й зміну режиму Путіна.
Повернути гроші, щоб новий Собянін, Медвєдєв чи Навальний захотіли зняти санкції й повернути росіянам "нормальне обличчя"... Ми змусимо їх платити. Це буде частина угоди щодо приходу їх до влади, й Україна на це впливатиме,
– пояснив оглядач.
За його словами, Україна може влити у свою економіку олігархічні гроші Росії через рішення судових інстанцій.
"Законодавство у США є, у Британії, Канаді та ЄС – приймають. Потрібно "дочавлювати" це питання і їхні олігархічні гроші "заганяти" в Україну. Я думаю, що 300 – 400 мільярдів ми можемо загнати до середини наступного року", – додав аналітик.
Він переконаний, що Україні потрібні такі ресурси, щоб розпочати відбудову країни.
"Вони знищили нашу країну мінімум на трильйон доларів. Ці гроші мають піти до нас. З росіянами не треба "грати в довгу", позаяк свої гроші треба забрати одразу: поки жива емоція війни, поки є відчуття світу, що вони винні, що допустили цю війну, і поки на столі лежатимуть ці російські гроші", – запевнив Давидюк.
Читайте також Непрямі збитки агросектору унаслідок війни зросли: фермери сподіваються на репарації
Спецпредставник з репарацій
Оглядач вказав, що питанням репарацій може займатися окремий представник – людина, яка займатиметься залученням російських грошей в Україну: як приватних, так і олігархічних.
"Ця людина повинна бути далекою від всього олігархічного – суперчесною і суперпрофесійною. Я думаю, що вона допоможе "загнати" в Україну пів трильйона. Наступні пів трильйона ми повинні будемо "загнати" з майна уряду Росії, їхнього бюджету, майна за кордоном. Тут буде трошки складніше, тому що багато країн боятимуться віддавати це", – підкреслив політолог.
Вас також може зацікавити – скільки репарацій може отримати Україна від Росії: дивіться відео
Росія платитиме Україні репарації: що відомо
- 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплати Росією репарацій Україні. За документ проголосували 94 країни.
- Одразу після прийняття резолюції таке рішення спровокувало глибокі дискусії у різних країнах.
- Водночас в Україні уже будують плани, як реалізовуватимуть ресурс репарацій і куди спрямовуватимуть гроші.