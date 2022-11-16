Для стягнення з Росії цих коштів можна залучати як різні міжнародні інструменти, так і створити нові. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Збитки на трильйон

Експерт зазначив, що український план стягування грошей з Росії може передбачати зокрема й зміну режиму Путіна.

Повернути гроші, щоб новий Собянін, Медвєдєв чи Навальний захотіли зняти санкції й повернути росіянам "нормальне обличчя"... Ми змусимо їх платити. Це буде частина угоди щодо приходу їх до влади, й Україна на це впливатиме,

– пояснив оглядач.

За його словами, Україна може влити у свою економіку олігархічні гроші Росії через рішення судових інстанцій.

"Законодавство у США є, у Британії, Канаді та ЄС – приймають. Потрібно "дочавлювати" це питання і їхні олігархічні гроші "заганяти" в Україну. Я думаю, що 300 – 400 мільярдів ми можемо загнати до середини наступного року", – додав аналітик.

Зверніть увагу! Репарації – це повне або часткове відшкодування збитків унаслідок бойових дій державою, яка розпочала війну. Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала низку міст та сіл, пошкодила енергетичну інфраструктуру, зруйнувала низку цивільних об'єктів у багатьох регіонах нашої держави. Це лише частина того, за що має заплатити Росія. Збитки в Україні зараз підраховують у сотнях мільярдах доларів.

Він переконаний, що Україні потрібні такі ресурси, щоб розпочати відбудову країни.

"Вони знищили нашу країну мінімум на трильйон доларів. Ці гроші мають піти до нас. З росіянами не треба "грати в довгу", позаяк свої гроші треба забрати одразу: поки жива емоція війни, поки є відчуття світу, що вони винні, що допустили цю війну, і поки на столі лежатимуть ці російські гроші", – запевнив Давидюк.

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Спецпредставник з репарацій

Оглядач вказав, що питанням репарацій може займатися окремий представник – людина, яка займатиметься залученням російських грошей в Україну: як приватних, так і олігархічних.

"Ця людина повинна бути далекою від всього олігархічного – суперчесною і суперпрофесійною. Я думаю, що вона допоможе "загнати" в Україну пів трильйона. Наступні пів трильйона ми повинні будемо "загнати" з майна уряду Росії, їхнього бюджету, майна за кордоном. Тут буде трошки складніше, тому що багато країн боятимуться віддавати це", – підкреслив політолог.

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