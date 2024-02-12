Он отметил, что ЕС уже разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции. Об этом Валдис Домбровскис заявил во время дебатов в Комитете агрокультуры в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Призвал прекратить односторонние ограничения

Еврокомиссар по вопросам торговли отметил, что ранее Еврокомиссия уже вводила защитные меры для соседних государств-членов ЕС по импорту преимущественно сырьевых товаров из Украины, таких как зерно, кукуруза и семена подсолнечника. Далее Еврокомиссия вместе с Украиной разработали механизм экспортного контроля. По словам Домбровскиса, этот механизм успешно функционирует между Украиной и Румынией.

Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат как исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по Соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО,

– отметил Домбровскис.

Он обратился к правительствам этих государств с просьбой прекратить односторонние ограничения. Представитель ЕК говорит, что кроме механизма экспортного контроля Еврокомиссия выступила с предложением ввести автономные торговые меры в тех странах, которые сталкиваются с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта.

Отметим, что для "чувствительных продуктов" – яиц, сахар и зерна Еврокомиссия предложила установить максимальный уровень украинского импорта.

Валдис Домбровскис добавил, что полосы солидарности остаются до сих пор актуальными, хотя Украина и смогла частично восстановить работу Черноморского коридора. Он отметил, что уровень экспорта через Черное море все еще не достиг довоенного уровня.

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