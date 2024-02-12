Он отметил, что ЕС уже разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции. Об этом Валдис Домбровскис заявил во время дебатов в Комитете агрокультуры в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Призвал прекратить односторонние ограничения
Еврокомиссар по вопросам торговли отметил, что ранее Еврокомиссия уже вводила защитные меры для соседних государств-членов ЕС по импорту преимущественно сырьевых товаров из Украины, таких как зерно, кукуруза и семена подсолнечника. Далее Еврокомиссия вместе с Украиной разработали механизм экспортного контроля. По словам Домбровскиса, этот механизм успешно функционирует между Украиной и Румынией.
Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат как исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по Соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО,
– отметил Домбровскис.
Он обратился к правительствам этих государств с просьбой прекратить односторонние ограничения. Представитель ЕК говорит, что кроме механизма экспортного контроля Еврокомиссия выступила с предложением ввести автономные торговые меры в тех странах, которые сталкиваются с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта.
Валдис Домбровскис добавил, что полосы солидарности остаются до сих пор актуальными, хотя Украина и смогла частично восстановить работу Черноморского коридора. Он отметил, что уровень экспорта через Черное море все еще не достиг довоенного уровня.
Польские фермеры рассыпали украинское зерно
- Обратим внимание, что 11 февраля польские фермеры своими действиями решили повысить градус напряжения своего протеста.
- Около 11:30 протестующие остановили три украинских грузовика, которые пересекли границу, после чего высыпали из них зерно.
- Как отмечают местные комиссары, они проводят проверку и устанавливают участие лиц, которые принимали участие в этом. В частности, опрашивают свидетелей.
- Также правоохранители сообщили, что в дальнейшем собирают доказательства. После этого материалы дела направят в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.
- Как говорят очевидцы, с каждого грузовика протестующие высыпали по 3 тонны зерна.