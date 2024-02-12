Він наголосив, що ЄС уже розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції. Про це Валдіс Домбровскіс заявив під час дебатів у Комітеті агрокультури в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Закликав припинити односторонні обмеження

Єврокомісар з питань торгівлі зазначив, що раніше Єврокомісія вже вводила захисні заходи для сусідніх держав-членів ЄС щодо імпорту переважно сировинних товарів з України, таких як зерно, кукурудза та насіння соняшнику. Далі Єврокомісія разом з Україною розробили механізм експортного контролю. За словами Домбровскіса, цей механізм успішно функціонує між Україною та Румунією.

Цей механізм не працює, наприклад, з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать як виключній компетенції ЄС у сфері торговельної політики, так і вашим зобов'язанням за Угодою про вільну торгівлю з Україною та СОТ,

– зазначив Домбровскіс.

Він звернувся до урядів цих держав з проханням припинити односторонні обмеження. Представник ЄК каже, що окрім механізму експортного контролю Єврокомісія виступила із пропозицією запровадити автономні торговельні заходи в тих країнах, які стикаються з негативним впливом на ринок від українського експорту.

Зазначимо, що для "чутливих продуктів" – яєць, цукор та зерна Єврокомісія запропонувала встановити максимальний рівень українського імпорту.

Валдіс Домбровскіс додав, що смуги солідарності залишаються досі актуальними, хоча Україна і змогла частково відновити роботу Чорноморського коридору. Він зазначив, що рівень експорту через Чорне море все ще не досягнув довоєнного рівня.

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