Польша возобновила международное авиасообщение, однако не с Украиной
Польша возобновила международное авиасообщение. Однако это касается только рейсов из аэропортов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Таким образом, рейсы из Киева, запланированные на 17 июня, отменили.
Польша разрешила рейсы в пределах ЕС
Польское правительство разрешило осуществлять авиарейсы в Польшу из аэропортов стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме Великобритании, Швеции и Португалии. Об этом информирует "Европейская правда".
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Рейсы, запланированные на 17 июня из Киева, были отменены. В частности, это касается:
- рейсов авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав;
- рейсов LOT – в Варшаву.
Наиболее вероятно, что улететь из Украины в Польшу будет невозможно до 30 июня.
Украина и международные авиарейсы
Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
Однако уже 16 июня аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня. Такое решение было одобрено ввиду продления карантина в Киеве. А возобновление авиарейсов из Львова состоится не ранее 20 июня. Причина – антирекорды числа больных COVID-19 на Львовщине.