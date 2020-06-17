Польша возобновила международное авиасообщение. Однако это касается только рейсов из аэропортов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Таким образом, рейсы из Киева, запланированные на 17 июня, отменили.

Польша разрешила рейсы в пределах ЕС

Польское правительство разрешило осуществлять авиарейсы в Польшу из аэропортов стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме Великобритании, Швеции и Португалии. Об этом информирует "Европейская правда".

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Рейсы, запланированные на 17 июня из Киева, были отменены. В частности, это касается:

рейсов авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав;

рейсов LOT – в Варшаву.

Наиболее вероятно, что улететь из Украины в Польшу будет невозможно до 30 июня.

Украина и международные авиарейсы

Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Однако уже 16 июня аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня. Такое решение было одобрено ввиду продления карантина в Киеве. А возобновление авиарейсов из Львова состоится не ранее 20 июня. Причина – антирекорды числа больных COVID-19 на Львовщине.

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