В Украине возобновляется авиасообщение с другими странами после карантина. Однако не все эти страны готовы впускать украинских туристов. В авиакомпаниях Wizz Air и Ryanair разъяснили, что делать, если есть запрет на въезд в страну назначения.

Если рейс пройдет без изменений, но для путешественника есть запрет на въезд в страну, получить полную стоимость билета не удастся. Об этом говорится в пояснениях Wizz Air и Ryanair, сообщает avianews.com.

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Возврат билетов или изменение даты в Wizz Air

Пассажиры, которые купили авиабилеты Wizz Air, но не могут лететь из-за запрета на въезд в страну назначения из-за карантинных правил, могут обменять или вернуть билеты на общих основаниях. Это при условии, что рейс не изменен или не отменен.

"Авиакомпания не может предложить компенсацию за неотмененные рейсы. Если пассажиры не уверены, смогут ли они путешествовать, они могут выбрать опцию Wizz Flex и получить возможность изменить бронирование", – пояснили в авиакомпании.

Пассажирам, бронирования которых изменились, лоу-кост предлагает зачисление 120% стоимости билетов на счет Wizz, который можно использовать для будущих заказов в течение 24 месяцев или возврат 100% средств. Однако в Wizz Air предупреждают, что обработка заявок на выплату денег занимает более длительное время.

Услуга Wizz Flex позволяет менять дату и маршрут без оплаты штрафа, однако может взиматься тарифная разница, если цена нового билета превышает стоимость старого. Услуга стоит 12 евро за рейс. Добавить ее можно только на этапе бронирования и нельзя заказать уже после завершения покупки билета.

Правила обмена билетов в Ryanair

При выполнении рейса Ryanair по расписанию пассажир может внести изменения в билет только на общих основаниях. Такой пассажир не может бесплатно изменить дату вылета или вернуть билет без штрафа.

Сбор лоукоста за смену рейса составляет от 35 до 95 евро в зависимости от даты и маршрута. Сбор за изменение имени – от 115 до 160 евро.

Wizz Air временно сменил аэропорт в Киеве

Вместо аэропорта "Жуляны", Wizz Air 17 июня осуществит вылеты из аэропорта "Борисполь". Речь идет о рейсах в Краков, Варшаву, Дортмунд, Будапешт, Мемминген, Таллинн, Лондон и Копенгаген.

Данный перенос рейсов из "Жулян" в "Борисполь" временный. Он связан с закрытием базового аэропорта лоукоста в Киеве из-за карантина.