В Україні відновлюється авіасполучення з іншими країнами після карантину. Однак не всі ці країни готові впускати українських туристів. В авіакомпаніях Wizz Air та Ryanair роз'яснили, що робити, якщо є заборона на в'їзд в країну призначення.

Якщо рейс відбудеться без змін, але для мандрівника є заборона на в'їзд в країну, отримати повну вартість квитка не вдасться. Про це йдеться в поясненнях Wizz Air та Ryanair, повідомляє avianews.com.

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Повернення квитків або зміна дати у Wizz Air

Пасажири, які купили авіаквитки Wizz Air, але не можуть летіти через заборону на в'їзд в країну призначення через карантинні правила, можуть обміняти або повернути квитки на загальних підставах. Це за умови, що рейс не змінений або не скасований.

"Авіакомпанія не може запропонувати компенсацію за нескасовані рейси. Якщо пасажири не впевнені, чи зможуть вони подорожувати, вони можуть вибрати опцію Wizz Flex і отримати можливість змінити бронювання", - пояснили в авіакомпанії.

Пасажирам, бронювання яких змінилися, лоу-кост пропонує зарахування 120% вартості квитків на рахунок Wizz, який можна використовувати для майбутніх замовлень протягом 24 місяців, або повернення 100% коштів. Однак в Wizz Air попереджають, що обробка заявок на виплату грошей займає більш тривалий час.

Послуга Wizz Flex дозволяє змінювати дату і маршрут без оплати штрафу, однак може стягуватися тарифна різниця, якщо ціна нового квитка перевищує вартість старого. Послуга коштує 12 євро за рейс. Додати її можна тільки на етапі бронювання і не можна замовити вже після завершення покупки квитка.

Правила обміну квитків у Ryanair

При виконанні рейсу Ryanair за розкладом пасажир може внести зміни у квиток тільки на загальних підставах. Такий пасажир не може безкоштовно змінити дату вильоту або повернути квиток без штрафу.

Збір лоукосту за зміну рейсу становить від 35 до 95 євро залежно від дати та маршруту. Збір за зміну імені – від 115 до 160 євро.

Wizz Air тимчасово змінив аеропорт в Києві

Замість аеропорту "Жуляни", Wizz Air 17 червня здійснить вильоти з аеропорту "Бориспіль". Мова йде про рейси до Кракова, Варшави, Дортмунда, Будапешта, Меммінгена, Таллінна, Лондона та Копенгагена.

Дане перенесення рейсів з "Жулян" до "Борисполя" є тимчасовим. Воно пов'язане із закриттям базового аеропорту лоукоста в Києві через карантин.