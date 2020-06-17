Польща відновила міжнародне авіасполучення. Проте це стосується лише рейсів з аеропортів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Таким чином, рейси з Києва, заплановані на 17 червня, скасували.

Польща дозволила рейси у межах ЄС

Польський уряд дозволив здійснювати авіарейси до Польщі з летовищ країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі, окрім Великої Британії, Швеції та Португалії. Про це інформує "Європейська правда".

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Рейси, заплановані на 17 червня з Києва, були скасовані. Зокрема, це стосується:

рейсів авіакомпанії Wizz Air до Варшави, Кракова і Вроцлава;

рейсів LOT – до Варшави.

Найбільш ймовірно, що полетіти з України до Польщі буде неможливо до 30 червня.

Україна і міжнародні авіарейси

Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.



Проте вже 16 червня аеропорт "Київ" вирішив скасувати усі міжнародні авіарейси до 3 години ночі 17 червня. Таке рішення було схвалено з огляду на продовження карантину в Києві. А відновлення авіарейсів зі Львова відбудеться не раніше ніж 20 червня. Причина – антирекорди числа хворих на COVID-19 на Львівщині.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу