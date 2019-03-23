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      Польша будет хранить у себя военную технику США

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      НАТО планирует хранить в Польше военную технику США
      НАТО планирует хранить в Польше военную технику США / Фото из открытых источников

      НАТО намерено построить в польском Повидзи объект, где будет храниться военная техника США. В частности, здесь разместят американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы.

      Строительство начнется этим летом и продлится около двух лет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

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      Стоимость проекта – 260 миллионов долларов. Генсек НАТО отмечает, что объект нужен "для укрепления присутствия США, которое розширилось в Польше".

      Это показывает, насколько близко мы работаем с США,
      – добавил он.

      Всего таких объектов для хранения американского оружия будет пять – один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Их цель состоит в том, чтобы быстрее развернуть американские войска в Европе в случае необходимости.

      Кроме того, НАТО намерено реализовать также до 2021 года 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по словам Столтенберга, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

      Сколько американских военных в Польше сейчас?
      Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга сил НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

      Отметим, на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали американо-польские военные учения. Участие в них принимают 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники – эти учения стали самыми масштабными в Европе.

      О каком расширении присутствия США в Польше идет речь?
      Польша неоднократно обращалась с предложением постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут ориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за расходов, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Новости США Новости Польши НАТО
      Источник: 24 Канал
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