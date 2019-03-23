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      Польща зберігатиме у себе воєнну техніку США

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      НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США
      НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США / Фото з відкритих джерел

      НАТО має намір побудувати в польському Повідзі об’єкт, де зберігатиметься військова техніка США. Зокрема, тут розташують американські броньовані машини, озброєння та боєприпаси.

      Будівництво почнеться цього літа і триватиме близько двох років, повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв’ю журналістам газети The Wall Street Journal.

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      Вартість проекту – 260 мільйонів доларів. Генсек НАТО наголошує, що об’єкт потрібен "для зміцнення присутності США, яка розширился у Польщі".

      Це показує, наскільки близько ми працюємо з США,
      – додав він.

      Загалом таких об’єктів для зберігання американської зброї буде п’ять – один в Польщі, два в Німеччині, по одному в Бельгії і Нідерландах. Їхня мета полягає у тому, аби швидше розгорнути американські війська в Європі у разі потреби.

      Окрім того, НАТО має намір реалізувати також до 2021 року 250 проектів з метою модернізації транспортної інфраструктури. Це, за словами Столтенберга, дозволить швидше перекидати військову техніку.

      Скільки американських військових у Польщі зараз?Наразі в Польщі дислокуються приблизно 4 тисячі американських солдатів, які є частиною східного флангу сил НАТО. Польща відстоює ініціативу розміщення на своїй території постійної військової бази США.

      Зазначимо, на військовому полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі стартували  американсько-польські військові навчання. Участь у них беруть 1,5 тисячі солдатів США та близько 700 одиниць військової техніки – ці вишколи стали наймасштабнішими у Європі

      Про яке розширення присутності США у Польщі йде мова? Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.

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      Теги: Новини політики Новини України НАТО Новини Польщі Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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