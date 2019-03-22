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      Польща та США розпочали наймасштабніші в Європі військові навчання

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      Польща і США розпочали масштабні військові навчання
      Польща і США розпочали масштабні військові навчання / Фото з відкритих джерел

      На військовому полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі стартували масштабні американсько-польські військові навчання. Участь у них беруть 1,5 тисячі солдатів США та близько 700 одиниць військової техніки.

      Участь у навчаннях бере американська бронетанкова частина з Техасу, маневри на військовому полігоні вже стартували, повідомляє "Польське радіо".

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      Військові вчитимуться перегруповуватись, розгортати сили у надзвичайних ситуаціях, а також перевозити важку техніку на великі відстані.Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що настільки масштабні навчання підрозділів армії США є першими в Європі.

      До Дравська-Поморського прибули 1,5 тисячі американських військових та 700 одиниць важкої техніки. Спільно з американськими військовими вишколи проходять військові польської 12-ї механізованої дивізії та 11-ї бронетанкової дивізії.

      Скільки американських військових у Польщі зараз?Наразі в Польщі дислокуються приблизно 4 тисячі американських солдатів, які є частиною східного флангу сил НАТО. Польща відстоює ініціативу розміщення на своїй території постійної військової бази США.

      Навчання триватиме декілька тижнів. За словами міністра Блащака, присутність такої великої кількості солдатів армії США – це доказ того, наскільки серйозно Польща і Сполучені Штати ставляться до питання зміцнення східного флангу НАТО. Він також нагадав, що постійно тривають активні перемовини на тему додаткового збільшення присутності військ США у Польщі.

      Зазначимо, США активно обговорюють з Польщею створення там постійної американської військової бази. Країни налаштовані серйозно – триває активна робота над угодою. 

      Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Польщі Зброя НАТО
      Джерело: 24 Канал
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