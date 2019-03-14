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      Ми зробили серйозну пропозицію, – США про спільні військові плани з Польщею

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      США і Польща обговорюють створення постійної американської військової бази
      США і Польща обговорюють створення постійної американської військової бази / Фото з відкритих джерел

      США активно обговорюють з Польщею створення там постійної американської військової бази. Країни налаштовані серйозно – є прогнози щодо терміну підписання угоди.

      Заступник міністра оборони США з міжнародної політики Джон Руд провів переговори у Варшаві про постійне розміщення американських солдатів в Польщі, повідомляє видання Defense One з посиланням на його помічника Кетрін Вілбаргер.

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      Вона наголосила, що угода можцть підписати тільки через півроку або рік.

      Ми виступили з дуже серйозною пропозицією, і на цьому тижні ми вже розробляємо деякі технічні деталі. Сподіваємося після зустрічі отримати міцну основу для подальшої роботи,
      – додала Вілбаргер.

      Так, Держдепартамент візьме на себе відповідальність з підготовки угоди, якщо Польща погодиться на пропозиції американської сторони. При цьому деталей пропозиції Вілбаргер не розкрила.

      Скільки американських військових у Польщі зараз?Наразі в Польщі дислокуються приблизно 4 тисячі американських солдатів, які є частиною східного флангу сил НАТО. Польща відстоює ініціативу розміщення на своїй території постійної військової бази США.

      Ідея збільшення кількості американських військових категорично не подобається Росії та Білорусі. У Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше на "Форт Трампа" реагували вкрай різко. Там заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості.

      Від себе Олександр Лукашеко додав, що разом із Росією "буде розміщувати щось у відповідь". У Москві стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі означатиме       руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє такі кроки".

      Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини США Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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