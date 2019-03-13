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      Літаки РФ будуть над Прагою та Варшавою, – Дуда застеріг ЄС від провокацій з боку Росії

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      Дуда застеріг Європу від провокацій Росії
      Дуда застеріг Європу від провокацій Росії / Фото з відкритих джерел

      Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО потрібно реагувати на провокації РФ та попередив про російську агресію в Європі.

      Видання PolskieRadio24 передало, що про це Дуда заявив під час зустрічі з президентами Чехії, Угорщини та Словаччини.

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      Він додав, що провокації Росії є перевіркою євроатлантичної системи безпеки. Якщо Європа не реагуватиме на це, то росіяни перейдуть до більш рішучих дій.

      Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра – можливо, над Берліном,
      – заявив Дуда.

      Президент Польщі також наголосив на загрози кібербезпеки з боку Москви. Йдеться про хакерські атаки, поширення фейкових новин, створення фальшивих сторінок у соцмережах для впливу на політику, в тому числі на вибори.

      До слова, на саміті "Бухарестської дев'ятки" 28 лютого дев'ять країн Центральної Європи дійшли згоди, що найбільшою загрозою для безпеки регіону є Росія і її неоімперська політика.

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      Теги: Новини України НАТО Новини Польщі Анджей Дуда Європа Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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