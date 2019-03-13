Літаки РФ будуть над Прагою та Варшавою, – Дуда застеріг ЄС від провокацій з боку Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО потрібно реагувати на провокації РФ та попередив про російську агресію в Європі.

Видання PolskieRadio24 передало, що про це Дуда заявив під час зустрічі з президентами Чехії, Угорщини та Словаччини.

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Він додав, що провокації Росії є перевіркою євроатлантичної системи безпеки. Якщо Європа не реагуватиме на це, то росіяни перейдуть до більш рішучих дій.

Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра – можливо, над Берліном,

​– заявив Дуда.

Президент Польщі також наголосив на загрози кібербезпеки з боку Москви. Йдеться про хакерські атаки, поширення фейкових новин, створення фальшивих сторінок у соцмережах для впливу на політику, в тому числі на вибори.

До слова, на саміті "Бухарестської дев'ятки" 28 лютого дев'ять країн Центральної Європи дійшли згоди, що найбільшою загрозою для безпеки регіону є Росія і її неоімперська політика.