Самолеты РФ будут над Прагой и Варшавой, – Дуда предостерег ЕС от провокаций со стороны России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО нужно реагировать на провокации РФ и предупредил о российской агрессию в Европе.

Издание PolskieRadio24 передало, что об этом Дуда заявил во время встречи с президентами Чехии, Венгрии и Словакии.

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Он добавил, что провокации России являются проверкой евроатлантической системы безопасности. Если Европа не будет реагировать на это, то россияне перейдут к более решительным действиям.

Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра – возможно, над Берлином,

​– подчеркнул Дуда.

Президент Польши также отметил угрозы киберопасности со стороны Москвы. Речь идет о хакерских атаках, распространении фейковых новостей, создании фальшивых страниц в соцсетях для влияния на политику, в том числе на выборы.

К слову, на саммите "Бухарестской девятки" 28 февраля девять стран Центральной Европы пришли к соглашению, что наибольшей угрозой для безопасности региона является Россия и ее неоимперская политика.