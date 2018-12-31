Мені важко це прийняти, – президент Польщі про підтримку "Північного потоку-2" країнами ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти підтримку деякими європейськими країнами будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив він в ефірі TVP Info.

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Анджей Дуда зауважив, що санкційну політику ЄС варто переглянути для збільшення тиску на Російську Федерацію.

Є санкції, і вони повинні бути збережені. Їх також треба проаналізувати, тому що їх можна підготувати ще краще, щоб чинили ще більший тиск, щоб Росії було ще складніше,

– зазначив Дуда.

Він додав, що йому важко зрозуміти підтримку європейцями газопроводу "Північний потік-2", що призведе до домінування російського "Газпрому" на європейському ринку.

Той факт, що в Європейському Союзі не сказали рішучого "стоп" "Газпрому", що "Газпром" просувається в Європейському Союзі, і багато країн Європейського Союзу, їх лідери, спокійно з цим погоджуються – це те, що мені важко прийняти. Ми постійно обговорюємо цю проблему,

– наголосив він.

Крім того, Дуда додав, що у протистоянні "Газпрому" США "будуть нашим найбільшим союзником".