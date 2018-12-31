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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Мені важко це прийняти, – президент Польщі про підтримку "Північного потоку-2" країнами ЄС

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      Президент Польщі не розуміє підтримки "Північного потоку-2" країнами ЄС
      Президент Польщі не розуміє підтримки "Північного потоку-2" країнами ЄС / radiosvoboda.org

      Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти підтримку деякими європейськими країнами будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Про це він заявив він в ефірі TVP Info.

      Читайте також: В Росії назвали дату запуску "Північного потоку-2"

      Анджей Дуда зауважив, що санкційну політику ЄС варто переглянути для збільшення тиску на Російську Федерацію.

      Є санкції, і вони повинні бути збережені. Їх також треба проаналізувати, тому що їх можна підготувати ще краще, щоб чинили ще більший тиск, щоб Росії було ще складніше,
      – зазначив Дуда.

      Він додав, що йому важко зрозуміти підтримку європейцями газопроводу "Північний потік-2", що призведе до домінування російського "Газпрому" на європейському ринку.

      Той факт, що в Європейському Союзі не сказали рішучого "стоп" "Газпрому", що "Газпром" просувається в Європейському Союзі, і багато країн Європейського Союзу, їх лідери, спокійно з цим погоджуються – це те, що мені важко прийняти. Ми постійно обговорюємо цю проблему,
      – наголосив він.

      Крім того, Дуда додав, що у протистоянні "Газпрому" США "будуть нашим найбільшим союзником".

      Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.  

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Польщі Анджей Дуда Північний потік-2 Євросоюз Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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