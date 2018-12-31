Мені важко це прийняти, – президент Польщі про підтримку "Північного потоку-2" країнами ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти підтримку деякими європейськими країнами будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це він заявив він в ефірі TVP Info.
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Анджей Дуда зауважив, що санкційну політику ЄС варто переглянути для збільшення тиску на Російську Федерацію.
Є санкції, і вони повинні бути збережені. Їх також треба проаналізувати, тому що їх можна підготувати ще краще, щоб чинили ще більший тиск, щоб Росії було ще складніше,
– зазначив Дуда.
Він додав, що йому важко зрозуміти підтримку європейцями газопроводу "Північний потік-2", що призведе до домінування російського "Газпрому" на європейському ринку.
Той факт, що в Європейському Союзі не сказали рішучого "стоп" "Газпрому", що "Газпром" просувається в Європейському Союзі, і багато країн Європейського Союзу, їх лідери, спокійно з цим погоджуються – це те, що мені важко прийняти. Ми постійно обговорюємо цю проблему,
– наголосив він.
Крім того, Дуда додав, що у протистоянні "Газпрому" США "будуть нашим найбільшим союзником".
Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".
Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.