В Росії назвали дату запуску "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2" йде згідно плану , тому постачання газу почнеться за планом з 1 січня 2020 року.

Таку думку висловив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає "Інтерфакс-Україна".

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Про це він сказав у прямому ефірі одного з російських телеканалів.

Ми працюємо за планами, які було затверджено з самого початку. План початку поставок газу – 1 січня 2020 року,

– Міллер.

Зі свого боку глава "Роснафти" Ігор Сєчін також заявив, що готовий до роботи за будь-якого сценарію розвитку відносин зі США.

Ми в цих умовах працюємо постійно. Управління ризиками – наша робота, – заявив Сєчін.

Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.