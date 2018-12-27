"Північний потік -2" створить для України дуже серйозні проблеми з Німеччиною, – експерт

У Берліні не захочуть так просто відмовитись від будівництва "Північного потоку-2", аби не руйнувати взаємини з Кремлем. Це матиме серйозні наслідки для Києва, оскільки він врешті-решт повинен буде визначатися зі своїми основними іноземними партнерами.

Про це заявив міжнародний експерт, генеральний консул у Стамбулі (2010-2014 роки) Богдан Яременко, пише "Главред".

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Експерт наголошує, що для Німеччини дуже важливо збереження економічного співробітництва з Росією, яка купує її товари.

Німеччина виробляє набагато більше, ніж може сама споживати, і їй треба десь це продавати. При цьому Німеччина виробляє надзвичайно якісний і дорогий продукт, тому не всі можуть купити його. А в Росії гроші є, тому для Німеччини вона – ключовий партнер,

– наголосив дипломат.

Яременко вважає, що "Північний потік-2" добудуть – і для України це буде мати цілу низку негативних наслідків.

"Адже, виходить, німці змушені не лише вводити санкції проти Росії, але і страждати від американських санкцій через Росію і через інтереси України. Це буде створювати для нас у найближчій перспективі дуже серйозні проблеми з Німеччиною", – зазначив він.

Яременко переконаний, що Києву необхідно визначитися з вибором партнерів, оскільки Україна підтримує як санкції США проти Німеччини через будівництво газопроводу, так і санкції Європи, введені проти РФ.

Сьогодні ми закликаємо Німеччину і ЄС застосувати санкції проти Росії через її дії в Азовському і Чорному морях, але в той же час радіємо санкціям США проти Німеччини. Так не буде. Нам доведеться обирати між партнерами та їх інтересами, а це дуже непростий вибір,

– додав експерт.

Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.