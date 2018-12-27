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      "Північний потік -2" створить для України дуже серйозні проблеми з Німеччиною, – експерт

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      Експерт спрогнозував для України проблеми з Німеччиною через "Північний потік-2"
      Експерт спрогнозував для України проблеми з Німеччиною через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      У Берліні не захочуть так просто відмовитись від будівництва "Північного потоку-2", аби не руйнувати взаємини з Кремлем. Це матиме серйозні наслідки для Києва, оскільки він врешті-решт повинен буде визначатися зі своїми основними іноземними партнерами.

      Про це заявив міжнародний експерт, генеральний консул у Стамбулі (2010-2014 роки) Богдан Яременко, пише "Главред".

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      Експерт наголошує, що для Німеччини дуже важливо збереження економічного співробітництва з Росією, яка купує її товари.

      Німеччина виробляє набагато більше, ніж може сама споживати, і їй треба десь це продавати. При цьому Німеччина виробляє надзвичайно якісний і дорогий продукт, тому не всі можуть купити його. А в Росії гроші є, тому для Німеччини вона – ключовий партнер,
      – наголосив дипломат.

      Яременко вважає, що "Північний потік-2" добудуть – і для України це буде мати цілу низку негативних наслідків.

      "Адже, виходить, німці змушені не лише вводити санкції проти Росії, але і страждати від американських санкцій через Росію і через інтереси України. Це буде створювати для нас у найближчій перспективі дуже серйозні проблеми з Німеччиною", – зазначив він.

      Яременко переконаний, що Києву необхідно визначитися з вибором партнерів, оскільки Україна підтримує як санкції США проти Німеччини через будівництво газопроводу, так і санкції Європи, введені проти РФ.

      Сьогодні ми закликаємо Німеччину і ЄС застосувати санкції проти Росії через її дії в Азовському і Чорному морях, але в той же час радіємо санкціям США проти Німеччини. Так не буде. Нам доведеться обирати між партнерами та їх інтересами, а це дуже непростий вибір,
      – додав експерт.

      Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Північний потік-2 Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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