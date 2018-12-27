"Северный поток-2" создаст для Украины очень серьезные проблемы с Германией, – эксперт

В Берлине не захотят так просто отказаться от строительства "Северного потока-2", чтобы не разрушать отношения с Кремлем. Это будет иметь серьезные последствия для Киева, поскольку он в конце концов должен будет определяться со своими основными иностранными партнерами.

Об этом заявил международный эксперт, генеральный консул в Стамбуле (2010-2014 годы) Богдан Яременко, пишет "Главред".

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Эксперт отмечает, что для Германии очень важно сохранение экономического сотрудничества с Россией, которая покупает ее товары.

Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. При этом Германия производит очень качественный и дорогой продукт, поэтому не все могут купить его. А у России деньги есть, поэтому для Германии она – ключевой партнер,

– подчеркнул дипломат.

Яременко считает, что "Северный поток-2" достроят – и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.

"Ведь, выходит, немцы вынуждены не только вводить санкции против России, но и страдать от американских санкций за Россию и за интересы Украины. Это будет создавать для нас в ближайшей перспективе очень серьезные проблемы с Германией", – отметил он.

Яременко убежден, что Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, поскольку Украина поддерживает санкции США против Германии за строительство газопровода, так и санкции, введенные против РФ.

Сегодня мы призываем Германию и ЕС применить санкции против России за ее действия в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор,

– добавил эксперт.

Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.