Крупнейшее в мире судно присоединилось к строительству "Северного потока-2", – СМИ

Корабль Pioneering Spirit", который принадлежит швейцарской компании Allseas, начал работы по прокладке российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в водах Финляндии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Известно, что Pioneering Spirit – самое большое в мире судно, способное прокладывать подводные трубопроводы. Отмечается, что корабль продолжит прокладку трубопровода в водах Финляндии вслед за кораблем Solitaire, который приступит к работам в водах Швеции.

К слову, на сегодня уже уложено около 370 километров скандального газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.