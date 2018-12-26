Найбільше у світі судно приєдналось до будівництва "Північного потоку-2", – ЗМІ

Корабель Pioneering Spirit, що належить швейцарській компанії Allseas, почало роботи з прокладання російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" у водах Фінляндії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відомо, що Pioneering Spirit – найбільше у світі судно, що здатне прокладати підводні трубопроводи. Зазначається, що корабель продовжить прокладання трубопроводу у водах Фінляндії вслід за кораблем Solitaire, який приступить до робіт у водах Швеції.

До слова, на сьогодні вже укладено близько 370 кілометрів скандального газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України.

Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.