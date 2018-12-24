Скандальний "Північний потік-2" добрався до ще однієї країни

Труби газопроводу "Північний потік-2" почали почали укладати в економічній зоні Швеції. Роботи в цьому райони планують завершити наприкінці 2019 року.

Про це повідомляє Aftonbladet.

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Видання зазначає, що труби для газопроводу будуть зберігатися у шведському порту Карлсхамн.

За даними радіостанції Sveriges Radio, роботи з укладання газопроводу в цьому районі триватимуть до літа 2019 року. Для їхнього виконання адміністрація порту Карлсхамн додатково найняла понад 110 робітників.

Зі свого боку, компанія-оператор трубопроводу Nord Stream AG 23 грудня повідомила, що судно-трубоукладач Solitaire попрямувало в південну частину виключної економічної зони Швеції. Там мають укласти 510 кілометрів труб.

Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.