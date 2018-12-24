Скандальный "Северный поток-2" добрался до еще одной страны

Трубы газопровода "Северный поток-2" начали укладывать в экономической зоне Швеции. Работы в этом районы планируют завершить в конце 2019 года.

Об этом сообщает Aftonbladet.

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Издание отмечает, что трубы для газопровода будут храниться в шведском порту Карлсхамн.

По данным радиостанции Sveriges Radio, работы по укладке газопровода в этом районе продлятся до лета 2019 года. Для их выполнения администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Со своей стороны, компания-оператор трубопровода Nord Stream AG 23 декабря сообщила, что судно-трубоукладчик Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции. Там должны уложить 510 километров труб.

Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять постройке газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.