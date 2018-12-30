В России назвали дату запуска "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" идет согласно плану , поэтому поставка газа начнется планово с 1 января 2020 года.

Такое мнение высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

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Об этом он сказал в прямом эфире одного из российских телеканалов.

Мы работаем по планам, которые были утверждены с самого начала. План начала поставок газа – 1 января 2020 года,

– отметил Миллер.

Со своей стороны глава "Роснефти" Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии развития отношений с США.

"Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками – наша работа", – заявил Сечин.

Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации по всему миру. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.