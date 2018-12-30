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      В России назвали дату запуска "Северного потока-2"

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      "Северный поток-2"
      "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Строительство "Северного потока-2" идет согласно плану , поэтому поставка газа начнется планово с 1 января 2020 года.

      Такое мнение высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

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      Об этом он сказал в прямом эфире одного из российских телеканалов.

      Мы работаем по планам, которые были утверждены с самого начала. План начала поставок газа – 1 января 2020 года,
      – отметил Миллер.

      Со своей стороны глава "Роснефти" Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии развития отношений с США.

      "Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками – наша работа", – заявил Сечин.

      Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации по всему миру. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости США Новости России Северный поток-2 Евросоюз Газ
      Источник: 24 канал
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