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      Мы сделали серьезное предложение, – США о совместных военных планах с Польшей

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      США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
      США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы / Фото из открытых источников

      США активно обсуждают с Польшей создание там постоянной американской военной базы. Страны настроены серьезно – есть прогнозы относительно срока подписания соглашения.

      Заместитель министра обороны США по международной политике Джон Руд провел переговоры в Варшаве о постоянном размещении американских солдат в Польше, сообщает издание Defense One со ссылкой на его помощницу Кэтрин Вилбаргер.

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      Она подчеркнула, что соглашение могут подписать только через полгода или год.

      Мы выступили с очень серьезным предложением, и на этой неделе мы уже разрабатываем некоторые технические детали. Надеемся после встречи получить прочную основу для дальнейшей работы,
      – добавила Вилбаргер.

      Так, Госдепартамент возьмет на себя ответственность за подготовку соглашения, если Польша согласится на предложения американской стороны. При этом детали предложения Вилбаргер не раскрыла.

      Сколько американских военных есть в Польше сейчас? Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

      Идея увеличения количества американских военных категорически не нравится России и Беларуси. В Министерстве иностранных дел Беларуси ранее на "Форт Трампа" реагировали крайне резко. Там заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности.

      От себя Александр Лукашеко добавил, что вместе с Россией "будет размещать что-то в ответ". В Москве утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает такие шаги".

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше? Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трампа". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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