Польша и США начали самые масштабные в Европе военные учения

На военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали масштабные американо-польские военные учения. Участие в них принимают 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.

Участие в учениях принимает американская бронетанковая часть из Техаса, маневры на военном полигоне уже стартовали, сообщает "Польское радио".

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Военные будут учиться перегруппировываться, разворачивать силы в чрезвычайных ситуациях, а также перевозить тяжелую технику на большие расстояния. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что столь масштабные учения подразделений армии США являются первыми в Европе.

В Дравск-Поморский прибыли 1,5 тысячи американских военных и 700 единиц тяжелой техники. Совместно с американскими военными обучение проходят военные польской 12-й механизированной дивизии и 11-й бронетанковой дивизии.

Сколько американских военных в Польше сейчас?​Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга сил НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

Учения продлятся несколько недель. По словам министра Блащака, присутствие такого большого количества солдат армии США – это доказательство того, насколько серьезно Польша и Соединенные Штаты относятся к вопросу укрепления восточного фланга НАТО. Он также напомнил, что постоянно идут активные переговоры на тему дополнительного увеличения присутствия войск США в Польше.

Отметим, США активно обсуждают с Польшей создание там постоянной американской военной базы. Страны настроены серьезно – продолжается активная работа над соглашением.

Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?​Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут ориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за расходов, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.