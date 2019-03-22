20:11
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати
      Вєсті Кремля
      16:45, сегодня
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Польша и США начали самые масштабные в Европе военные учения

      55 Читати новину українською
      Польша и США начали масштабные военные учения
      Польша и США начали масштабные военные учения / Фото из открытых источников

      На военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали масштабные американо-польские военные учения. Участие в них принимают 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.

      Участие в учениях принимает американская бронетанковая часть из Техаса, маневры на военном полигоне уже стартовали, сообщает "Польское радио".

      Читайте также: Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны: у Дуді объяснили почему

      Военные будут учиться перегруппировываться, разворачивать силы в чрезвычайных ситуациях, а также перевозить тяжелую технику на большие расстояния. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что столь масштабные учения подразделений армии США являются первыми в Европе.

      В Дравск-Поморский прибыли 1,5 тысячи американских военных и 700 единиц тяжелой техники. Совместно с американскими военными обучение проходят военные польской 12-й механизированной дивизии и 11-й бронетанковой дивизии.

      Сколько американских военных в Польше сейчас?​Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга сил НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

      Учения продлятся несколько недель. По словам министра Блащака, присутствие такого большого количества солдат армии США – это доказательство того, насколько серьезно Польша и Соединенные Штаты относятся к вопросу укрепления восточного фланга НАТО. Он также напомнил, что постоянно идут активные переговоры на тему дополнительного увеличения присутствия войск США в Польше.

      Отметим, США активно обсуждают с Польшей создание там постоянной американской военной базы. Страны настроены серьезно – продолжается активная работа над соглашением.

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?​Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут ориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за расходов, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

      blog_ava
      Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
      сегодня
      1494
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Оружие Новости Польши Новости США
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      сегодня , 20:02 Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      Світлана Попова 14
      Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      Ірина Поліщук 198
      Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      сегодня , 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      Юлія Турелик 49
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сегодня , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 781
      Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
      сегодня , 16:00 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
      Олена Кандяк 139
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Автономные автомобили появятся на дорогах в этом году
       1 августа 2018 , 11:46
      Экс-звезда Шахтера феерично сыграл за МЮ против команды Лунина – реакция английских СМИ
       1 августа 2018 , 14:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук