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      В Польше загорелся автобус из Украины: фото

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      В Польше загорелся украинский автобус / lodz.tvp.pl

      В Польше загорелся украинский автобус. Инцидент произошел вечером 5 февраля в Лодзинском воеводстве.

      В автобусе из Украины путешествовало 8 человек, сообщает Interia. Никто не пострадал.

      К теме: В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: 2 погибших, десятки пострадавших

      По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел незадолго до 18 часов на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

      польща дтп аварія український автобус
      Последствия пожара в украинском автобусе / Фото Lodz

      Людей эвакуировали еще до приезда пожарных. На момент прибытия 5 пожарно-спасательных команд автобус уже весь горел.

      автобус український польща пожежа аварія
      Автобус с Украиной полностью сгорел / Фото Lodz

      Пожар произошел в задней части автобуса.

      автобус польща український пожежа аварія дтп
      Людей сразу эвакуировали / Фото Lodz

      На момент аварии дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта. 

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Транспорт Аварии и ДТП Новости Украины Новости Польши
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