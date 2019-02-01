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      Польша экспортировала в ЕС испорченное мясо

      13 Читати новину українською
      Скот специально забивали по ночам
      Скот специально забивали по ночам / drink-milk.com

      В магазинах 11 стран Евросоюза изымают говядину из Польши, поскольку подозревают, что мясо некачественное.

      На такую мысль натолкнуло владельцев видео бойни, из которой и поставляли мясо в ЕС. На кадрах, которые опубликовал польский телеканал TVN24, видно, что коровы, которых ведут на убой, еле волочат ноги, сообщили в BBC.

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      После проверки на заводе обнаружили 9,5 тонн испорченной говядины, из них на экспорт в Западную Европу, Прибалтику и Скандинавию ушло 2,5.

      Нелегальний завод у Польщі
      Скриншоты из видео 

      Вероятно, что это мясо могло попасть в Эстонию, Францию, Финляндию, Венгрию, Литву, Португалию, Румынию, Испанию, Швецию, Германию и Словакию.

      Впоследствии оказалось, что завод вообще работал нелегально. Теперь его закрыли, а мясо – изымают и уничтожают.

      Смотрите видео: нелегальный завод в Польше. Осторожно! На видео изображены разрезанные туши коров!

       

      Теги: Мир животных Евросоюз Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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