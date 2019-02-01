Польша экспортировала в ЕС испорченное мясо

В магазинах 11 стран Евросоюза изымают говядину из Польши, поскольку подозревают, что мясо некачественное.

На такую мысль натолкнуло владельцев видео бойни, из которой и поставляли мясо в ЕС. На кадрах, которые опубликовал польский телеканал TVN24, видно, что коровы, которых ведут на убой, еле волочат ноги, сообщили в BBC.

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После проверки на заводе обнаружили 9,5 тонн испорченной говядины, из них на экспорт в Западную Европу, Прибалтику и Скандинавию ушло 2,5.

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Скриншоты из видео

Вероятно, что это мясо могло попасть в Эстонию, Францию, Финляндию, Венгрию, Литву, Португалию, Румынию, Испанию, Швецию, Германию и Словакию.

Впоследствии оказалось, что завод вообще работал нелегально. Теперь его закрыли, а мясо – изымают и уничтожают.

Смотрите видео: нелегальный завод в Польше. Осторожно! На видео изображены разрезанные туши коров!