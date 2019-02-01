Польща експортувала до ЄС зіпсоване м'ясо

У крамницях 11 країн Євросоюзу вилучають яловичину з Польщі, оскільки підозрюють, що м'ясо – неякісне.

На таку думку їх власників наштовхнуло відео бійні, з якої й постачали м'ясо до ЄС. На кадрах, які опублікував польський телеканал TVN24, видно, що корови, яких ведуть на забій, ледве волочать ноги, повідомили у BBC.

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Після перевірки на заводі виявили 9,5 тонн зіпсованої яловичини, з них на експорт до Західної Європи, Прибалтики та Скандинавії пішло 2,5.

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Скріншоти з відео

Ймовірно, що це м'ясо могло потрапити до Естонії, Франції, Фінляндії, Угорщини, Литви, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Німеччини та Словаччини.

Згодом виявилося, що завод взагалі працював нелегально. Тепер його закрили, а м'ясо – вилучають і знищують.

Дивіться відео: нелегальний завод у Польщі. Обережно! На відео зображені розрізані туші корів!