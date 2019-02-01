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      Польща експортувала до ЄС зіпсоване м'ясо

      205 Читать новость на русском
      Худобу спеціально забивали по ночах
      Худобу спеціально забивали по ночах / drink-milk.com

      У крамницях 11 країн Євросоюзу вилучають яловичину з Польщі, оскільки підозрюють, що м'ясо – неякісне.

      На таку думку їх власників наштовхнуло відео бійні, з якої й постачали м'ясо до ЄС. На кадрах, які опублікував польський телеканал TVN24, видно, що корови, яких ведуть на забій, ледве волочать ноги, повідомили у BBC.

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      Після перевірки на заводі виявили 9,5 тонн зіпсованої яловичини, з них на експорт до Західної Європи, Прибалтики та Скандинавії пішло 2,5.

      Нелегальний завод у Польщі
      Скріншоти з відео 

      Ймовірно, що це м'ясо могло потрапити до Естонії, Франції, Фінляндії, Угорщини, Литви, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Німеччини та Словаччини.

      Згодом виявилося, що завод взагалі працював нелегально. Тепер його закрили, а м'ясо – вилучають і знищують.

      Дивіться відео: нелегальний завод у Польщі. Обережно! На відео зображені розрізані туші корів!

       

      Теги: Новини Польщі Євросоюз Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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