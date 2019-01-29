У Польщі стався землетрус: на одній з шахт під завалами опинилися гірники

На південному заході Польщі 29 січня стався сильний землетрус. Через поштовхи в шахті Рудна поблизу міста Польковіце десятки гірників опинилися під землею. Наразі рятувальники шукають останнього шахтаря.

Поштовх стався близько 14:00 за місцевим часом на глибині 770 метрів, повідомляють місцеві видання.

Читайте також: У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

Під час землетрусу під землею перебували 32 гірники. Частина з них змогла вибратися з шахти самостійно, проте 8 осіб залишалися під завалами. До лікарні з незначними ушкодженнями доправили семеро людей.

Надвечір рятувальникам вдалося витягнути 5 шахтарів, з двома вони мають контакт, а пошуки ще одного гірника продовжуються.

Поштовх магнітудою 4,8 відчувався також у містах Любін і Глогув, мешканці яких скаржилися на тремтіння стін в будинках.

Рудна – найбільша шахта з видобутку мідної руди в Європі і одна з найбільших в світі.