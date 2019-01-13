У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

На вугільній шахті Ліцзягоу у китайському місті Шеньму обвалилася покрівля. На момент інциденту у шахті перебувало 87 гірників.

Про це повідомило видання China Daily.

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Аварія сталася 12 січня о 16:30 за місцевим часом (12:30 за київським часом). Зазначається, що внаслідок аварії загинули щонайменше 19 осіб. Ще два робочих перебувають під землею.

В день аварії на шахті працювали 87 осіб, 66 з них були врятовані. Наразі з'ясовуються причини аварії. Пошуки гірників під землею тривають.

Нагадаємо, що 10 січня на Дніпропетровщині, на шахті імені Героїв космосу спалахнув метан, внаслідок чого виникла пожежа. Всього на момент вибуху на ділянці знаходилися 15 осіб, з яких п'ятеро постраждало.