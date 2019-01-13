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      У Китаї обвалилася вугільна шахта, є загиблі

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      На вугільній шахті у Китаї сталася аварія
      На вугільній шахті у Китаї сталася аварія / Ілюстративне фото

      На вугільній шахті Ліцзягоу у китайському місті Шеньму обвалилася покрівля. На момент інциденту у шахті перебувало 87 гірників.

      Про це повідомило видання China Daily.

      Читайте також: Пожежа на шахті у Росії: виявили останнього мертвого гірника

      Аварія сталася 12 січня о 16:30 за місцевим часом (12:30 за київським часом). Зазначається, що внаслідок аварії загинули щонайменше 19 осіб. Ще два робочих перебувають під землею.

      В день аварії на шахті працювали 87 осіб, 66 з них були врятовані. Наразі з'ясовуються причини аварії. Пошуки гірників під землею тривають.

      Нагадаємо, що 10 січня на Дніпропетровщині, на шахті імені Героїв космосу спалахнув метан, внаслідок чого виникла пожежа. Всього на момент вибуху на ділянці знаходилися 15 осіб, з яких п'ятеро постраждало.

      Теги: Аварії на шахтах Китай Жертви
      Джерело: 24 Канал
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