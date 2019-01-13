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      В Китае обрушилась угольная шахта, есть погибшие

      8 Читати новину українською
      На угольной шахте в Китае произошла авария
      На угольной шахте в Китае произошла авария / Иллюстративное фото

      На угольной шахте Лицзягоу в китайском городе Шень обвалилась кровля. На момент инцидента в шахте находилось 87 рабочих.

      Об этом сообщило издание China Daily.

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      Авария произошла 12 января в 16:30 по местному времени (12:30 по киевскому времени). Отмечается, что в результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек. Еще два рабочих находятся под землей.

      В день аварии на шахте работали 87 человек, 66 из них были спасены. Сейчас выясняются причины аварии. Поиски горняков под землей продолжаются.

      Напомним, что 10 января на Днепропетровщине, на шахте имени Героев космоса вспыхнул метан, в результате чего возник пожар. Всего в момент взрыва на участке находились 15 человек, из которых пятеро пострадали.

      Теги: Жертвы Китай Аварии на шахтах
      Источник: 24 Канал
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