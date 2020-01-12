Польша настаивает на международном расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач подчеркнул, что расследование обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране должно быть международным. По его словам, после такого расследования все виновники трагедии должны понести наказание.
Свои надежды на то, что расследование будет международным, Марцин Пшидач высказал в эфире радио ZET.
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Надеюсь, что следствие будет иметь международный характер. Международные эксперты, в частности от компании Boeing, уже находятся на месте катастрофы. Там также есть и украинские эксперты,
– подчеркнул дипломат.
По его словам, международное следствие должно подтвердить, что украинский авиалайнер был сбит Ираном случайно, как об этом говорит официальный Тегеран.
"Мы надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности. К сожалению, погибших никто не вернет, но ответственность в виде возмещения со стороны Ирана семьям погибших должна быть", – резюмировал заместитель главы польского МИД.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 11 украинцев). Никто из них не выжил.
- Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
- Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Украина потребует от Ирана полной компенсации и расследования трагедии.
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