Польша настаивает на международном расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач подчеркнул, что расследование обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране должно быть международным. По его словам, после такого расследования все виновники трагедии должны понести наказание.

Свои надежды на то, что расследование будет международным, Марцин Пшидач высказал в эфире радио ZET .

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Надеюсь, что следствие будет иметь международный характер. Международные эксперты, в частности от компании Boeing, уже находятся на месте катастрофы. Там также есть и украинские эксперты,

– подчеркнул дипломат.

По его словам, международное следствие должно подтвердить, что украинский авиалайнер был сбит Ираном случайно, как об этом говорит официальный Тегеран.

"Мы надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности. К сожалению, погибших никто не вернет, но ответственность в виде возмещения со стороны Ирана семьям погибших должна быть", – резюмировал заместитель главы польского МИД.

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